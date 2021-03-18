2021/03/18 | 14:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خاطب وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الخميس، أمانة مجلس الوزراء، فيما تحدث عن أيام “أشد قسوة” بفعل جائحة كورونا.وقال التميمي، في كتاب وجهه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، إنه “بعد مرور عام من الحرب الضروس لمجابهة كورونا وحجم التضحيات المقدمة من منتسبي وزارة الصحة، حيث تجاوز عدد شهداءها 187 شهيدا وأكثر من 32500 إصابة”.وأضاف، أن “وزارتنا أمام تحدٍ كبير للأيام القادمة التي ستكون أشد قسوة لمواجهة هذه الجائحة (كورونا) وذلك نتيجة للنقص الحاصل بالملاكات الطبية والصحية”.وأردف، “يرجى تدخلكم السريع والموافقة على مفاتحة مجلس النواب العراقي الموقر لغرض استحصال الموافقة على اصدار تشريع عاجل لمباشرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



وزير الصحة يخاطب أمانة مجلس الوزراء عن أيام أشد قسوة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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