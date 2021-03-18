وزير الصحة يخاطب أمانة مجلس الوزراء عن أيام أشد قسوة

2021/03/18 | 14:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خاطب وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الخميس، أمانة مجلس الوزراء، فيما تحدث عن أيام “أشد قسوة” بفعل جائحة كورونا.وقال التميمي، في كتاب وجهه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، إنه “بعد مرور عام من الحرب الضروس لمجابهة كورونا وحجم التضحيات المقدمة من منتسبي وزارة الصحة، حيث تجاوز عدد شهداءها 187 شهيدا وأكثر من […]

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