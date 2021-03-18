الكاظمي يوافق على اجراء تغييرات في مناصب أمنية رفيعة

2021/03/18 | 14:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وافق القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، على اجراء تغييرات في مناصب امنية رفيعة.وبحسب وثيقة صادرة من وزارة الدفاع واطلعت عليه /المعلومة/، فان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وافق على ما يلي:1- إنهاء تكليف اللواء الركن جبار حاجم ثابت من مهام منصبه قائد عمليات سامراء وينقل الى أمرة قيادة القوات البرية.2- إنهاء تكليف الفريق الركن سعد علي عاتي مغماس من مهام منصب قائد المقر المتقدم في كركوك وينقل الى امانة السر العام بالامرة.3- نقل الفريق الركن علي جاسم من مهام منصب أمين سر الاقدم رئاسة اركان الجيش ويكلف بمهام منصب قائد المقر المتقدم في كركوك .4- نقل اللواء الركن علي مشجل خلف بدر من مهام منصب قائد فق/۱۰ ويكلف بمهام منصب قائد عمليات سامراء.5- نقل اللواء الركن شيرزاد عزیز من مهام منصب قائد فق/۲۰ ويكلف بمهام منصب قائد فق/۱۰.6- نقل العميد الركن حسن جواد کاظم من مهام منصب نائب قائد فق/۷ ويكلف بمهام منصب قائد فق/۲۰.



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