قائمة بآخر احصائية للإحزاب والتحالفات السياسية المسجلة

2021/03/18 | 14:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس"، آخر إحصائية لموقف الاحزاب والتحالفات السياسية المسجلة والمصادق عليها.

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وبموجب وثيقة، صادرة من دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية، وضمت موقف الاحزاب و التحالفات السياسية المسجلة و المصادق عليها حتى ظهر اليوم الخميس.

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