2021/03/18 | 14:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجن لمستشار بالوقف السني بتهمة مغالاةٍ بتجهيز مطبعة بقيمة 1,5 مليار دينار المركز الخبري الوطني.

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