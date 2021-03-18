بالوثائق.. محكمة التمييز الاتحادية تؤكد بطلان نتائج الانتخابات السابقة للأولمبية

2021/03/18 | 14:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادأكدت محكمة التمييز الاتحادية، بطلان نتائج الانتخابات السابقة للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.





وردت محكمة التمييز الاتحادية، الطعن التمييزي المقدم من سرمد عبد الاله بسبب وجود بعض المخالفات والرواتب.



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