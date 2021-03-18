2021/03/18 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

بيان من مديرية شرطة محافظة أربيل ..التحالف الدولي سينفذ تفجيرات مسيطر عليها لذخيرة منتهية المفعول.و نسترعي انتباه المواطنين بأنه سيتم سماع صوت مرتفع في مدينة أربيل وضواحيها ظهر اليوم الخميس ولغاية الساعة الـ3 من بعد الظهر".

ودعا البيان السكان إلى عدم الخوف والهلع من سماع تلك الأصوات، معللا بأن التحالف الدولي سيقدم على اتلاف ذخيرة له منتهية المفعول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنبيه من شرطة أربيل إلى المواطنين بخصوص تفجيرات ستحدث ظهر اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنبيه من شرطة أربيل إلى المواطنين بخصوص تفجيرات ستحدث ظهر اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).