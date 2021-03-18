بالوثيقة.. طلب رسمي بتأجيل موعد الامتحانات

2021/03/18 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- المثنى

بالوثيقة..



تربية المثنى ترفع طلبا رسميا الى وزير التربية تدعوه لتأجيل الامتحانات بناء على اعتراضات الطلبة المتظاهرين

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