اسعد العبادي لـ / نينا / : جلسة اليوم حاسمة لاقرار قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة 

2021/03/18 | 14:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون اسعد العبادي ان : جلسة اليوم ستكون حاسمة لاقرار قانوني المحكمة الاتحادية العليا والموازنة العامة للدولة.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : من يريد المضي باجراء انتخابات مبكرة فعليه العمل على اقرار قانون المحكمة الاتحادية .واضاف العبادي ان : الانتخابات المبكرة هدف منشود للتغيير والقضاء على الفساد وتحقيق الاصلاح المعبر عن تطلعات الشعب وقواه الوطنية .واوضح ان : ان الموازنة فتمثل الإجراءات الاساسية لتنفيذ البرنامج الحكومي خاصة بعد صعود الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار.ومن المقرر ان يعقد البرلمان جلسته الاعتيادية في الساعة الرابعة عصر اليوم./انتهى3

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