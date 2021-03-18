خلال استقباله ساكو.. رئيس الجمهورية يدعو للحوار والتلاقي ونبذ الخلافات وتعزيز أمن واستقرار البلاد

2021/03/18 | 14:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعا رئيس الجمهورية برهم صالح خلال استقباله الكاردينال مار لويس ساكو للحوار والتلاقي ونبذ الخلافات وتعزيز أمن واستقرار البلاد ./انتهى2

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