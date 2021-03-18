صالح يدعو الى حوار لنبذ الخلافات وتعزيز أمن واستقرار البلاد

2021/03/18 | 14:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أثنى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، على جهود الكنيسة العراقية ودورها في التحضير لزيارة البابا فرنسيس.وقال المكتب الاعلامي للرئيس الجمهورية في بيان، إن “الرئيس صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو”.وأضاف البيان، “في مستهل اللقاء، عبّر الكاردينال لويس ساكو عن عميق شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، لجهوده […]

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