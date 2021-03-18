16 توصية “عاجلة جدًا” من وزارة الصحة إلى وزارتي التعليم والتربية

2021/03/18 | 14:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اصدرت وزارة الصحة والبيئة 16 توجيها وتعلميات وصفتها بـ”العاجلة جدًا” إلى وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، لاجراء الامتحانات.

وتضمنت التعليمات على عدة اجراءات وقائية بينها ارتداء الكمامات وفحص درجات الحرارة وطريقة تعقيم اليدين والاجراءات الواجب اتخاذها عند السعال او العطاس، فضلًا عن الحفاظ على مسافة تباعد لاتقل عن المتر ونصف بين الاشخاص، وعدم التلامس والتصافح، بالاضافة الى تعيين منسق صحي من الكوادر التدريسية يكون مسؤولا عن الاجراءات المتلعقة بالوباء.

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