ديالى تستنفر لحماية خط “ميرساد” وفرق الصيانة تتدخل بعد تمشيط للهندسة العسكرية

2021/03/18 | 14:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..أعلن مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، عن بدء اصلاح خط ميرساد بعد يوم على استهدافه اثنين من ابراجه شرق المحافظة.وقال مدير ناحية السلام(25كم شرق بعقوبة) حامد العنبكي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” فرق الصيانة بدات باصلاح اثنين من الابراج في خط ميرساد الناقل للكهرباء المستوردة من ايران بعد يوم على استهدافهما بعمل ارهابي ما ادى الى انهيارهما وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة من ديالى”.واضاف العنبكي،ان” الاعتداء هو الاول من نوعه ضمن حدود ناحية السلام مؤكدا وجود اجراءات امنية لحماية الابراج وتفادي تكرار استهدافها “.فيما اشار عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي الى وصول لجنة تحقيق مشتركة بادارة ضباط اكفاء الى ناحية السلام من اجل بيان حثيثات استهداف اثنين من ابراج الطاقة الكهربائية في خط ميرساد مؤكدا بان ماحدث خرق امني خطير”.واضاف العزاوي،ان” الابراج تم تمشيطها قبل بدء عمليات اصلاحها لتفادي اي عبوات اخرى مؤكدا بان التحقيقات ستكشف هوية الجناة لافتا الى ان مناطق واسعة من بينها بعقوبة تضررت بفعل الاستهداف الاخير”.



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