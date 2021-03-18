ضبط 25 شخصا بتهمة استيفاء مبالغ مالية من المواطنين وايهامهم بالتعيين

2021/03/18 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة ضبط خمسة وعشرين شخصا يمارسون عمليات النصب والاحتيال واستغلال المواطنين في محافظة نينوى.

وأكدت الهيئة في بيان ضبط المتهمين العاملين في إحدى شركات التسويق الوهمية على الانترنت بتهمة استغلال المواطنين والعاطلين عن العمل وإيهامهم بالتعيين كوكلاء للشركة مقابل مبلغ ألف وثلاثمئة دولار غير قابلةٍ للرد.

ومنحهم وكالات وبطاقة فيزا باسم إحدى الشركات إضافة إلى استيفاء مبلغ مئة وخمسين دولار من كل شخص كأجور لتأهيلهم للعمل، مشيرة الى صدور امر بتوقيف المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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