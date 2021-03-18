النزاهة: الحبس لمستشار بالوقف السني ولموظفين بقضيَّة مغالاة تجهيز مطبعة لجامعة ديالى

2021/03/18 | 14:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور حكمٍ بالحبس بحقِّ مستشارٍ في ديوان الوقف السني، وثلاثة مُوظَّفين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مُبيّنةً أنَّ الحكم صدر على خلفيَّة خروقاتٍ بأحد العقود والمُغالاة في كشوفاته.

وقالت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس مُدَّة سنتين بحقِّ مستشار في ديوان الوقف السنيِّ، فيما تضمَّن قرار الحكم الحبس مدة سنة واحدة لثلاثة مُوظَّفين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأضافت أن "قرار الحكم الصادر استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات جاء على خلفيَّة الخروقات والمخالفات المرتكبة في عقد تجهيز مطبعةٍ متكاملةٍ لجامعة ديالى والمحال على إحدى الشركات الأهليَّة بمبلغ (1,450,000,000) دينار من حساب تنمية الأقاليم لعام 2007"، لافتةً إلى أنَّ "التحريات الأوليَّة قادت إلى وجود مغالاةٍ في الكشف التخمينيِّ الخاص بتجهيز المطبعة".

وبيَّنت أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة وأقوال الشهود، والممثلين القانونيين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظة ديالى وجامعة ديالى الذين طلبوا الشكوى بحق كل من تثبت إدانته، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدانين؛ فقرَّرت الحكم عليهم استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة".

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