اعتقال “داعشي” بعملية امنية غربي الانبار

2021/03/18 | 14:29 - المصدر: المعلومة

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القوات الامنية

المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الخميس ، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال “داعشي” بعملية امنية استباقية في مناطق غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لـ /المعلومة/ ان ” القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخباراتية عن دخول احد عناصر تنظيم داعش الاجرامي الى احدى المناطقة التابعة لقضاء القائم غربي الانبار للقيام بعمليات ارهابية “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية تمكنت من اعتقال المستهدف دون وقوع أي مقاومة تذكر”، مبينا ان” المعتقل متورط بعمليات استهداف القوات الامنية والمدنيين ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مناطق مختلفة من مدن الانبار”.وأوضح، أن “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوب ورصد حركته حال تواجده في المكان المستهدف “.



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