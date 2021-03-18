السليمانية..انطلاق فعاليات مهرجان نوروز الفني

2021/03/18 | 14:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية محافظة السليمانية، انطلقت فعاليات المهرجان الفني الخاصة باعياد نوروز، عن طريق تقديم نشاطات فنية وعروض أزياء واعمال يدوية فلكورية ومعارض ودبكات كوردية.

يشار ان المهرجان يحمل عنوان (الحفاظ على التراث الكوردي) بمشاركة العديد من الشخصيات الفنية والسياسية والاجتماعية، ويستمر المهرجان لأربعة أيام.

PUKmedia عندنان الجاف/السليمانية

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