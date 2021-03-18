اقليم كوردستان.. تسجيل 512 اصابة جديدة بكورونا

2021/03/18 | 14:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل 512 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم المحافظات والاقصية والنواحي.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 386 وحصل PUKmedia على نسخة منه، ان الموقف الوبائي بفايروس كورونا في عموم اقليم كوردستان خلال الـ 24 ساعة المنصرمة كان كالتالي:

1.



الفحوصات: (7720 فحصا جديدا)

• (2986) اربيل

• (1458) السليمانية

• (2774) دهوك

• (15) حلبجة

• (443) كرميان

• (44) رابرين

2.



الاصابات: (512 اصابة جديدة)

• (195) اربيل

• (126) السليمانية

• (178) دهوك

• (1) حلبجة

• (10) كرميان

• (2) رابرين

3.



الشفاء: (231 حالة شفاء جديدة)

• (60) اربيل

• (64) السليمانية

• (92) دهوك

• (0) حلبجة

• (15) كرميان

• (0) رابرين

4.



الوفيات: (2 حالتي وفاة)

• (2) اربيل

• (0) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

PUKmedia ترجمة

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