ابطال مفعول 52 عبوة ناسفة جنوبي الفلوجة

2021/03/18 | 14:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الخميس، بابطال مفعول 52 عبوة ناسفة بعملية امنية استباقية جنوبي مدينة الفلوجة .وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان ” القوات الامنية نفذت عملية امنية استباقية استهدفت منطقتي الهياكل والشهداء جنوبي مدينة الفلوجة ، تمكنت من خلالها من العثور على 52 عبوة ناسفة مختلفة الانواع بينها على شكل قنينة غاز مفخخة “.واضاف المصدر، ان” القوات الامنية استولت ايضا على اسلحة متنوعة ، مبينا ان” فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول العبوات المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات المداهمة”.وأوضح، المواد المضبوطة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرته على القضاء”، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من العثور على العبوات الناسفة وابطال مفعولها “.



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