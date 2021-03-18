النزاهة: الحكم على مستشار وموظفين بقضية مغالاة في ديالى

2021/03/18 | 14:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، حبس مستشار في ديوان الوقف السني، وثلاثة موظفين في وزارة التعليم العالي على خلفيَّة خروقات بأحد العقود والمُغالاة في كشوفاته.وقالت الهيئة في بيان، إن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس مُدَّة سنتين بحقِّ مستشار في ديوان الوقف السنيِّ، فيما تضمَّن قرار الحكم الحبس مدة سنة واحدة لثلاثة مُوظَّفين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.وأوضحت أن “قرار الحكم الصادر استناداً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات جاء على خلفيَّة الخروقات والمخالفات المرتكبة في عقد تجهيز مطبعةٍ متكاملةٍ لجامعة ديالى والمحال على إحدى الشركات الأهليَّة بمبلغ (1,450,000,000) مليار دينار من حساب […]

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