حقوق الإنسان تستذكر قصف التحالف الدولي للموصل

2021/03/18 | 14:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل وجرح أكثر من 200 شخص (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

استذكرت مفوضية حقوق الإنسان، الذكرى السنوية لقصف قوات التحالف لمنطقة الموصل، والتي أسفرت عن قتل وجرح أكثر من 200 شخص.

وقالت المفوضية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "نستذكر بحزن بالغ الجريمة النكراء لقصف قوات التحالف الدولي للمدنيين العزل والمساكن الآمنة في محافظة نينوى بتاريخ 17 آذار/مارس 2017، مستهدفًا حي الموصل الجديدة الذي أسفر عن استشهاد وجرح أكثر من (200) شخص وتدمير عشرات المنازل".

وأضافت أن "هذه المجزرة البشعة التي طالت مدينة الموصل وما خلفته من دمار وقتل وتهجير ونزوح وانتهاك للحقوق الأساسية للمواطن في العيش الآمن، فإن المفوضية تطالب الحكومة والمجتمع الدولي بتكثيف الجهود لأعمار مدينة الموصل وأنصاف ذوي الشهداء وتعويضهم عما لحق بهم وبممتلكاتهم من تدمير، وجبر الضرر وتحقيق العدالة الاجتماعية بما يعزز التعايش السلمي والمجتمعي ويرسخ أسس الاستقرار والأمان والتآخي في مدينة الموصل مدينة السلام والمحبة".

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