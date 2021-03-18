2021/03/18 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المركز الثقافي في لندن.أعراض سرطان الثدي عند الرجالسرطان الثدي ليس حكراً للسيدات فقط، وهو يصيب الرجال أيضاً.



من الأعراض الرئيسية لسرطان الثدي عن الرجال هو وجود تورم صلب في أحد الثديين، ودائما ما يكون هذا التورم مؤلماً.وعادة ما يقع الورم تحت الحلمة وهالة الحلمة (دائرة في ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسباب وأعراض سرطان الثدي عند الرجال - مصعب قاسم عزاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسباب وأعراض سرطان الثدي عند الرجال - مصعب قاسم عزاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).