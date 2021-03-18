2021/03/18 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أبو_الحسن_سلام سعادة الأستاذ الدكتور كاظم ..



رئيس جامعة القادسية المكرمسعادة الأستاذ الدكتور ..



عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة القادسية ..



سعادة الأستاذ الدكتور تيسير الألوسي ..



رئيس جامعة (بن رشد ) بهولندا الأستاذ الدكتور معتز المبجل السادة العمداء والأساتذة المكرمين ..



أساتذتي وزملائي الأفاضل أسعد الله أمسياتكم بالخير والعطاء .في رحاب صرحكم العلمي العريق نلتقي مع شرف ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسرح والفاعل الحضاري بين الدهشة والاختلاف - محاضرة علي منصة جامعة القادسية - ( الأربعاء الموافق 17/2/2021 ) - أبو الحسن سلام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسرح والفاعل الحضاري بين الدهشة والاختلاف - محاضرة علي منصة جامعة القادسية - ( الأربعاء الموافق 17/2/2021 ) - أبو الحسن سلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).