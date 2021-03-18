النزاهة تضبط موظفي شركة بتهمة النصب والاحتيال

2021/03/18 | 14:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة النزاهة، ضبطها (25) مُوظَّفاً في إحدى شركات التسويق عبر الإنترنت بتهمة ممارسة أعمال النصب والاحتيال واستغلال المواطنين في محافظة نينوى، جاء ذلك بعد تحذيرها من عمليات نصبٍ واحتيالٍ تُمَارسُ ضدَّ المُتقاعدين والمُوظَّفين من قبل شركاتٍ وهميَّةٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعيِّ بذريعة منحهم قروضاً سريعة.وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقى …

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