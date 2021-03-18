2021/03/18 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يقرر حجب مفردات البطاقة التموينية عن فئات عدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/18 | 14:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يقرر حجب مفردات البطاقة التموينية عن فئات عدة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يقرر حجب مفردات البطاقة التموينية عن فئات عدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).