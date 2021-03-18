2021/03/18 | 14:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حذر مصرف الرشيد، الخميس، المواطنين من التعامل مع مواقع وهمية تدّعي تسهيل إجراءات ترويج سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

وأكد المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "التقديم على السلف من خلال الدخول على الرابط (http://bit.ly/2OsWZf3) لتنزيل التطبيق الخاص".

ودعا كافة المنتسبين "ممن تم اعطاء بياناتهم الى المواقع الوهمية مراجعة اقرب فرع من فروع المصرف لاتخاذ اللازم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يحذر من مواقع وهمية تدعي تسهيل إجراءات السلف) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يحذر من مواقع وهمية تدعي تسهيل إجراءات السلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).