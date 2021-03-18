كتاب عاجل من وزير الصحة الى وزارتي التربية والتعليم العالي بشأن الإمتحانات

2021/03/18 | 14:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه وزير الصحة حسن التميمي، الخميس، كتاب عاجل إلى وزارتي التربية والتعليم العالي بشأن الاجراءات الواجب إتخذها اثناء الإمتحانات الحضورية.

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وتضمن الكتاب الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (18 آذار 2021) "16 توصية ابرزها تعين منسق صحي يهتم بشؤون الاستجابة لما يتعلق بكوفيد 19، فضلا عن ضرورة ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر والحفاظ على التباعد الاجتماعي".

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