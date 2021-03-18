غموض بشأن مشاركة ليفاندوفسكي أمام إنجلترا

2021/03/18 | 14:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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لم يقرر نادي بايرن ميونخ بطل الثلاثية بالفوز بدوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، بعد ما إذا كان سيسمح لهدافه روبرت ليفاندوفسكي بالمشاركة مع المنتخب البولندي في المباراة أمام مضيفه الإنجليزي نهاية الشهر الجاري، بسبب قيود مكافحة جائحة كورونا.

ويلعب المنتخب البولندي مع نظيره الإنجليزي على إستاد ويمبلي في 31 مارس (آذار) الجاري وبعدها بثلاثة أيام يخوض بايرن مباراة مهمة أمام ملاحقه المباشرة ومضيفه لايبزغ.

ووفقاً للوائح مكافحة جائحة كورونا في ألمانيا، فإن أي شخص قادم من بريطانيا إلى ألمانيا ينبغي أن يخضع للعزل الطبي لعدة أيام.

ولا يتم إلزام الأندية بالسماح بانضمام لاعبيها إلى المنتخبات الوطنية إذا كانوا يواجهون العزل الطبي لدى عودتهم.

وقال مدرب بايرن هانزي فليك بعد الفوز على لاتسيو الإيطالي 2-1 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا: “سننتظر ثم يتخذ النادي قراره، نحتاج جميع اللاعبين خلال المباراة أمام لايبزغ”.

وأضاف: “سننتظر عدة أيام أخرى وسنرى ماذا ستقول السلطات، ثم سيكون لدينا عدة أيام أخرى لاتخاذ القرار”.

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