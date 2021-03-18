شرطة أربيل: التحالف الدولي سيقوم بتفجيرات مسيطر عليها

2021/03/18 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية شرطة محافظة أربيل، عن قيام التحالف الدولي بتنفيذ تفجيرات مسيطر عليها لذخيرة منتهية المفعول.

ونبهت المديرية في بيان أهالي المحافظة الى انهم سيسمعون في المدينة وضواحيها أصواتا مرتفعة لتفجيرات، وذلك في الساعة الثانية عشرا ظهرا ولغاية الثالثة من بعد الظهر، داعية المواطنين الى عدم الخوف والهلع من سماع تلك الأصوات، التي ستنجم عن قيام التحالف الدولي بإتلاف ذخيرة له منتهية المفعول.

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