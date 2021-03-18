الصحة تحدد الإجراءات الوقائية الخاصة بالامتحانات الحضورية

2021/03/18 | 14:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره في الكليات والمعاهد والمدارس أثناء الامتحانات الحضورية.وجاء في بيان لأمانة مجلس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “يتم تعيين موظف مسؤول في كل مدرسة أو معهد أو كلية تابعة للوزارة؛ ليكون مسؤولا عن الاستجابة لكل ما …

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