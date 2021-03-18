رئيس الجمهورية يدعو الى الحوار ونبذ الخلافات وتعزيز أمن وإستقرار البلاد

2021/03/18 | 14:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو، فيما دعا الى الى الحوار والتلاقي ونبذ الخلافات وتعزيز أمن وإستقرار البلاد.وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكاردينال لويس ساكو عبر عن عميق شكره وتقديره للرئيس صالح لجهوده في إنجاح زيارة قداسة …

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