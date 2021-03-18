القضاء الاعلى يفتتح دار القضاء في هبهب

2021/03/18 | 14:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مجلس القضاء الاعلى، افتتاح دار قضاء جديدة في هبهب، بعد افتتاحها من قبل رئيس محكمة استئناف ديالى القاضي حسين كاظم وسمي وبحضور نواب رئيس محكمة الاستئناف والمدعي العام في المحافظة.وذكر بيان لمجلس القضاء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “دار القضاء في هبهب انشئت على ارض مساحتها ( 1 دونم …

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