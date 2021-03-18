الاعرجي للسفير الأميركي: مخيم الهول قنبلة موقوتة

2021/03/18 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وصف مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، مخيم الهول بـ"القنبلة الموقوتة"، فيما اكد ان العراق بحاجة إلى حل عملي ونهائي لهذا الموضوع.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم، السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء الحديث عن الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، واستكمال الحوارات السابقة التي جرت، وحسب طلب الحكومة العراقية".

وأكد السفير الأمريكي أن بلاده "تتطلع لأن لا يقتصر الحوار مع العراق على الجانب الأمني فقط، بل في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية، والمجالات الأخرى أيضا".

وتطرّق اللقاء إلى ملف مخيم الهول الحدودي مع سوريا، حيث أشار الأعرجي إلى أن "العراق بحاجة إلى حل عملي ونهائي لموضوع المخيم، وبمشاركة المجتمع الدولي، كونه يضم جنسيات متعددة وجميعهم من الإرهابيين"، مبينا ان "استمرار مخيم الهول على ماهو عليه يشكل قنبلة موقوتة، لوجود ٢٠ ألف طفل عراقي، بين طفل وحدث وهؤلاء سيصبحون دواعش يشكلون خطرا على العراق والمنطقة، إن لم يتكاتف الجميع من أجل حل هذه المشكلة التي تهدد أمن العراق والمنطقة والعالم".

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