رئيس الجمهورية يدعو للحوار والتلاقي ونبذ الخلافات

2021/03/18 | 15:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 18 آذار 2021 في قصر السلام ببغداد، غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو.

وفي مستهل اللقاء، عبّر الكاردينال لويس ساكو عن عميق شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، لجهوده في إنجاح زيارة قداسة البابا فرنسيس للعراق، وكذلك الجهد الحكومي الواسع الذي ساهم في ذلك، مشيراً إلى أهمية الزيارة لكل العراقيين الذين أبدوا حفاوة استقبال كبيرة لقداسته من المسلمين والمسيحيين وباقي الأطياف.

من جانبه أثنى رئيس الجمهورية على جهود الكنيسة العراقية ودورها في التحضير للزيارة، لافتاً إلى أن زيارة البابا فرنسيس مثّلت رسالة تضامن إنسانية عميقة لبلد عانى من العنف والنزاعات ويتطلع للمضي قدما نحو إرساء أمنه واستقراره وسلامه، والحفاظ على تعايشه السلمي وحماية أطيافه ومكوناته المتنوعة.

وأكّد السيد الرئيس، ضرورة التلاقي والحوار بين الجميع ومناقشة المسائل العالقة في البلاد ونبذ الخلافات، بالاستناد على المصلحة العليا للمواطنين، وبما يضمن تلبية الاحتياجات الضرورية لهم، وتعزيز الأمن والاستقرار.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

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