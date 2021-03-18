2021/03/18 | 15:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، الخميس، مع السفير الأميركي ماثيو تولر الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت مستشارية الأمن القومي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 آذار 2021) إن :مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الخميس، السفير الأميركي في بغداد، السيد ماثيو تولر".

وبحسب البيان، "جرى خلال اللقاء الحديث عن الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، واستكمال الحوارات السابقة التي جرت، وحسب طلب الحكومة العراقية".

وأكد السفير الأميركي أن "بلاده تتطلع لأن لا يقتصر الحوار مع العراق على الجانب الأمني فقط، بل في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية، والمجالات الأخرى أيضا".

كما تطرّق اللقاء إلى ملف مخيم الهول الحدودي مع سوريا، حيث أشار الأعرجي إلى أن "العراق بحاجة إلى حل عملي ونهائي لموضوع المخيم، وبمشاركة المجتمع الدولي، كونه يضم جنسيات متعددة وجميعهم من الإرهابيين".



مؤكدا على أن " استمرار مخيم الهول على ماهو عليه يشكل قنبلة موقوتة، لوجود ٢٠ ألف طفل عراقي، بين طفل وحدث وهولاء سيصبحون دواعش يشكلون خطرا على العراق والمنطقة، إن لم يتكاتف الجميع من أجل حل هذه المشكلة التي تهدد أمن العراق والمنطقة والعالم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الأمن القومي يبحث مع السفير الأميركي استكمال الحوار الإستراتيجي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الأمن القومي يبحث مع السفير الأميركي استكمال الحوار الإستراتيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).