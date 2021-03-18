وزارة الصحة تعلن الإجراءات الصحية الخاصة بالامتحانات الحضورية

2021/03/18 | 15:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإجراءات الواجب اتخاذها في الكليات والمعاهد والمدارس أثناء سير الامتحانات الحضورية للحد من انتشار فيروسكورونا.

ونصت الإجراءات على تعيين موظف مسؤول في كل مدرسة أو معهد أو كلية تابعة للوزارة؛ ليكون مسؤولا عن الاستجابة لكل ما يتعلق بمرضكوفيد-19، والتأكيد على وجوب ارتداء الكمام من قبل جميع موظفي المؤسسات التربوية والتعليمية والكادر التدريسي، والطلبة، وتذكيرهمباستمرار حول عدم لمس غطاء الوجه.

وتتضمن الإجراءات فحص درجة حرارة الطلاب عند دخولهم المدرسة أو المعهد أو الكليات، وكذلك التأكد من عدم وجود سعال أو ضيق نفسلدى التلميذ من قبل المنسق الصحي أو التنسيق مع المركز الصحي المسؤول عن الصحة المدرسية ضمن الرقعة الجغرافية، والحرص على أنتكون عملية دخول الطلبة وخروجهم من وإلى الصفوف والقاعات هادئة ومنظمة للحد من الزحام غير الضروري، ومن أجل الحفاظ على مسافةلا تقل عن 2-1.5 متر بين شخص وآخر، والالتزام بقواعد التباعد البدني بين الأشخاص، وتجنب العناق أو التقبيل أو المصافحة عند التحيةمن قبل جميع الأشخاص.

ونصت الإجراءات على ضرورة تغطية الفم والأنف أثناء السعال والعطاس بمرفق الذراع أو بمنديل ورقي أو منديل نظيف من القماشوالتخلص منها ورميها في الأماكن المخصصة لرمي النفايات، والتأكيد على غسل اليدين بعد استخدام المرافق الصحية أو لمس أي شيءمشترك، وإمكانية جعل الامتحانات في أماكن مفتوحة، في حال ملائمة الظروف الجوية، والتأكيد على توفير الماء والصابون والمعقمات فيجميع المرافق الصحية داخل المدارس والكليات والمعاهد، ووضع مواد التوعية من لافتات وملصقات في أماكن شديدة الوضوح، وتوفير حاوياتالنفايات وسلات المهملات التي تفتح وتغلق من دون اللمس، والمحافظة على نظافة دورات المياه والأرضيات وسائر الأسطح وبشكل دورييوميا، والحرص على إحالة الطلبة أو الكادر التدريسي أو الموظفين الذين لديهم أعراض المرض، والتعاون مع الفرق الصحية وتسهيل مهمتهمفي متابعة الإجراءات، والاستعانة بها عن طريق نقاط الاتصال للتدخل الطارئ عند وجود أي حالة اشتباه ضمن الكوادر التعليميةوالتدريسية والطلاب.

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