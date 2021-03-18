مجلس الوزراء يقرر حجب مفردات التموينية عن فئات محددة

2021/03/18 | 15:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قرر مجلس الوزراء العراقي، حجب مفردات التموينية عن فئات محددة، اعتباراً من شهر حزيران المقبل.وبحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، فانه يشمل القرار أفراد الأسرة غير المتزوجين الذين يزيد مجموع دخلهم الشهري عن 1.5 مليون دينار، والمقاولون المصنفين حتى الدرجة السادسة، وأصحاب الشركات المسجلين في دائرة تسجيل الشركات (سواء كانوا …

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