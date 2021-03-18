2021/03/18 | 15:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة النزاهة، صدور حكمٍ بالحبس بحقِّ مستشارٍ في ديوان الوقف السني، وثلاثة مُوظَّفين في وزارة التعليم العالي، مُبيّنةً أنَّ الحكم صدر على خلفيَّة خروقاتٍ بأحد العقود والمُغالاة في كشوفاته.وأوضحت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس مُدَّة سنتين بحقِّ …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على خلفية خروقات ومُغالاة.. الحبس لمستشار بالوقف السني وموظفين في التعليم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على خلفية خروقات ومُغالاة.. الحبس لمستشار بالوقف السني وموظفين في التعليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).