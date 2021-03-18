2021/03/18 | 15:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قرر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، حجب مفردات البطاقة التموينية عن عدد من الفئات اعتباراً من الأول من شهر حزيران المقبل، بينها أفراد الأسرة غير المتزوجين الذين يزيد مجموع دخلهم الشهري عن 1.5 مليون دينار، والمقاولين المصنفين حتى الدرجة السادسة.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، إن “مجلس الوزراء وجه وزارة التجارة بتوفير مفردات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يقرر حجب مفردات البطاقة التموينية عن هذه الفئات) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يقرر حجب مفردات البطاقة التموينية عن هذه الفئات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).