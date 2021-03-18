العراق يطالب العالم بحل نهائي لمخيم الهول: 20 الف طفل عراقي سيتحولون إلى دواعش- عاجل

2021/03/18 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الخميس، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر.

وجرى خلال اللقاء، وفقا للبيان، "الحديث عن الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، واستكمال الحوارات السابقة التي جرت، وحسب طلب الحكومة العراقية".

وأكد السفير الأمريكي أن "بلاده تتطلع لأن لا يقتصر الحوار مع العراق على الجانب الأمني فقط، بل في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية، والمجالات الأخرى أيضا". واشار البيان الى ان اللقاء تطرّق إلى "ملف مخيم الهول الحدودي مع سوريا، حيث أشار الأعرجي إلى أن العراق بحاجة إلى حل عملي ونهائي لموضوع المخيم، وبمشاركة المجتمع الدولي، كونه يضم جنسيات متعددة وجميعهم من الإرهابيين، وأن استمرار مخيم الهول على ماهو عليه يشكل قنبلة موقوتة، لوجود ٢٠ ألف طفل عراقي، بين طفل وحدث وهولاء سيصبحون دواعش يشكلون خطرا على العراق والمنطقة، إن لم يتكاتف الجميع من أجل حل هذه المشكلة التي تهدد أمن العراق والمنطقة والعالم".

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