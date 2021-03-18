مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية يلتقي السفير الفرنسي في بغداد

2021/03/18 | 15:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ التقى مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أشرف عبد الكريم مراد، اليوم الخميس، السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبير والوفد المرافق له.واكد مدير دائرة المنظمات غير الحكومية حسب بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه " استمرار الحكومة بتسهيل مهام المنظمات الدولية والمحلية كافة، وبينها الفرنسية، لافتاً إلى أهمية الشراكة لاستكمال وتنفيذ المشاريع الخاصة بالاستقرار والإعمار في المناطق المحررة، ولاسيما بعد نجاح الحكومة العراقية في تحقيق متطلبات العودة الطوعية للنازحين وغلق معظم مخيمات النزوح".من جهته "أشاد أوبير بالتسهيلات الكبيرة الممنوحة للمنظمات الفرنسية العاملة في العراق، مؤكداً ضرورة زيادة آفاق التعاون والشراكة بين الحكومة العراقية ومنظمات حكومة بلاده؛ لتوسيع أنشطتها في مختلف المناطق المحررة، وفي مقدمتها مدينة الموصل وقضاء سنجار"./انتهى ح

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