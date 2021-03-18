مجلس الوزراء يقرر حجب مفردات التموينية عن فئات محددة بدءا من الأول من حزيران المقبل

2021/03/18 | 15:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قرر مجلس الوزراء حجب مفردات التموينية عن فئات محددة بدءا من الأول من حزيران المقبل.ويتضمن الحجب: أفراد الأسرة غير المتزوجين الذين يزيد مجموع دخلهم الشهري عن 1.5 مليون دينار.المقاولون المصنفون حتى الدرجة السادسة وأصحاب الشركات المسجلين في دائرة تسجيل الشركات (سواء كانوا مديرين أم مساهمين)والمسجلون في اتحادات الغرف التجارية حتى الدرجة الثانية، والصناعات حتى الفئة الثالثة، واتحاد رجال الأعمال، فضلا عن نقابة الأطباء، وأطباء الأسنان، ونقابة الصيادلة.وشمل القرار: الأفراد الذين لديهم تحاسب ضريبي أكثر من (18) مليون دينار سنوياً والمسافرون خارج العراق ولمدة تزيد عن (3) أشهر (يتم حجبها مؤقتاً لحين إثبات عودتهم)والمقيمون خارج البلاد والعراقيون الذين يحملون جنسية البلد المضيف.كما شمل القرار ايضا نزلاء السجون المركزية (لحين الإفراج عنهم) والمتوفين داخل السجون، والمنتمين إلى التنظيمات الإرهابية، والهاربين من العدالة.وكذلك العرب والأجانب و اللاجئين باستثناء الأُسَر الفلسطينية.والزم القرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ووحدات الانفاق كافة بتزويد وزارة التجارة بأسماء موظفيها ممن يتقاضون راتباً كلياً بقدر (مليون و 500 ألف دينار) فما فوق خلال (30) يوما من تأريخ صدور هذا القرار./انتهى3

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