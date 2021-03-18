الأعرجي للسفير الأمريكي: مخيم الهول الذي يضم أطفال داعش يشكل قنبلة موقوتة

2021/03/18 | 15:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، وبحث الجانبان الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن، فضلا عن قضية مخيم الهول الذي يضم أطفال داعش.وذكر بيان لمكتب الأعرجي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء الحديث عن الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، …

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