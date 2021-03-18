كم بلغت أسعار الذهب في الاسواق العراقية؟

2021/03/18 | 15:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بلغ سعر المثقال الواحد للذهب في أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، من عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 355.500 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 352.500 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 325.500 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 322.500 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 355 الفاً و365 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و335 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات)

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