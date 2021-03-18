كم بلغت أسعار الذهب في الاسواق العراقية؟

يس عراق: بغداد
بلغ سعر المثقال الواحد للذهب في أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد، من عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 355.500 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 352.500 الف دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 325.500 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 322.500 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 355 الفاً و365 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و335 الف دينار.
ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات)
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