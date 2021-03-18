ملاعب التنس في بغداد تقترب من مراحل الإنجاز

2021/03/18 | 15:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أنهت شركة نينورد السويدية أعمالها بتأهيل ملاعب التنس في مجمع ملعب الشعب الرياضي لصالح وزارة الشباب والرياضة وفق مواصفات الاتحاد الدولي للعبة، على أمل افتتاح ستة ملاعب خلال الشهر المقبل.

وقال المدير المفوض للشركة ماجد الجادري في بيان للوزارة تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الشركة أنهت أعمال تأهيل ارضيات ستة ملاعب للتنس في مجمع ملعب الشعب الدولي إذ تم فرش الأرضيات بمادة هاردكورج ( الاكريلك) المستخدم في إنشاء الملاعب العالمية للتنس، وهي المرة الأولى التي تستخدم بالعراق، مبينا أن العمل سار بكل انسيابية لاسيما بعد المتابعة المستمرة للسيد الوزير عدنان درجال الذي قام بدوره بتذليل الصعوبات وتهيئة أجواء العمل المثالية”.

وأضاف الجادري أنه “وبعد إنجاز ارضيات الملاعب الستة سيتم تأهيل مقصورة الملعب الرئيسي والمدرجات الخاصة به، إلى جانب انشاء مدرجات إضافية تحيط باللاعب الخمسة الأخرى، مبينا أن الملاعب ستوفر بنى تحتية مميزة للعبة التنس في العراق، وتسهم في تطوير و بناء قاعدة صحيحة لها”.



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