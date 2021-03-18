الفتح: الحكومة تتحمل كافة الاثار الاقتصادية الناجمة عن قرار سعر الصرف غير المدروس

2021/03/18 | 15:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

حمل تحالف الفتح، الخميس، الحكومة جملة الاثار الاقتصادية الناجمة عن قرار رفع أسعار الصرف الذي وصفه ب”غير المدروس”.

وقال عضو التحالف، النائب حامد الموسوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” تحالف الفتح مازال مصرا على عدم التصويت على الموازنة اذا لم تخفض أسعار الصرف الحالية وارجاعها الى وضعها الطبيعي”.

وضاف، “على الحكومة عليها ان تتحمل التبعات الاقتصادية الناجمة عن هذا القرار غير المدروس والذي اضر بشريحة كبيرة من المواطنين والتجار على حدا سواء”.

ونوه الى ان” الحكومة مطالبة اليوم مثلما جهدت في إيجاد بوابة قانونية لتعويض كبار المقاولين والمستثمرين في المشاريع الحكومية عليها بنفس الطريقة خلق حلول للتجار والقطاعات الأخرى التي تمثل قوت المواطن العراقي”.

وأشار الى ان” تحالف الفتح اقترح على الحكومة إيجاد سعر صرف معقول او ارجاعه الى وضعه الطبيعي لتقليل الاثار الكارثية الناجمة عن هذا الاجراء”.انتهى /25ر

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