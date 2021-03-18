نائب: إعادة فتح المولات والمقاهي وإستثناء المساجد “إستهداف واضح للدين الاسلامي”

2021/03/18 | 15:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصف النائب رعد الدهلكي، قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء في اعادة فتح المولات والكافتريات والمقاهي واستثناء المساجد والجوامع من تلك الاجراءات بأنه مثير للسخرية واستهداف واضح للدين الاسلامي في دولة يقول دستورها ان الدين الاسلامي هو الدين الرسمي للدولة.وقال الدهلكي في بيان صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فيروس كورونا وكما …

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