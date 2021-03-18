الشرطة المجتمعية تعيد فتاة هاربة إلى ذويها

2021/03/18 | 15:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتمكنت الشرطة المجتمعية، من إعادة فتاة بعمر 17 عاما الى ذويها في إحدى المحافظات الجنوبية.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الشرطة المجتمعية تمكنت من اعادة فتاة بعمر 17 عاما الى ذويها في إحدى المحافظات الجنوبية، بعد أن هربت منهم بفعل التعنيف اللفظي والجسدي الذي تعرضت له”.وأوضح، ان “الشرطة …

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