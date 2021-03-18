الأعرجي يوضح للسفير الأمريكي خطورة مخيم الهول: 20 ألف طفل سيتحولون إلى دواعش

2021/03/18 | 15:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، وبحث الجانبان الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن، فضلا عن قضية مخيم الهول الذي يضم 20 ألف طفل عراقي والذين قد يتحولون لدواعش مستقبلاً.وذكر بيان لمكتب الأعرجي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء الحديث عن …

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