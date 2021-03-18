استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بتفجير في الديوانية

2021/03/18 | 15:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بأن تفجيرا استهدف رتلا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي في محافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق السريع في محافظة الديوانية انفجرت مستهدفة رتلا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي دون اصابات تذكر".واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

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